ПрочитаИ замени выделе слова чтобы получилось новые слова река липа белка

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ПрочитаИ замени выделе слова чтобы получилось новые слова река липа белка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. рука 2.лапа 3.булка  ......................................................
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