Склонить слова, тень, пень,чтение.
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Склонить слова, тень, пень,чтение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им.п.тень Р.п.тени Д.п.тени В.п.тень Тв.п.с тенью Пр.п о тени Им.п.пень Р.п.пня Д.п.пню В.п.пень Тв.п.пнём Пр.п.о пне Им.п.чтение Р.п.чтения Д.п.чтению В.п.чтение Тв.п.чтением Пр.п.о чтении
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