Помогите объяснить запятые, пожалуйста.

Русский язык
Помогите объяснить запятые, пожалуйста.
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Автор: Гость
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Гость:
Здесь не очень понятно написано,лучше бы в печатном виде сделали...((
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