Фермер собрал 10тыс кг арбузов и отправил их на барже по реке в город. в момент отпр??вления содержания воды в арбузах равнялось 99% за время плавания арбузы усохли и содержание воды в них уменьшилось на 1%. чему равна масса ар...
Математика
Фермер собрал 10тыс кг арбузов и отправил их на барже по реке в город. в момент отпр??вления содержания воды в арбузах равнялось 99% за время плавания арбузы усохли и содержание воды в них уменьшилось на 1%. чему равна масса арбузов в кг , прибывших в город
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Ответ: --------9800 киллограмм
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Математика