Фермер собрал 10тыс кг арбузов и отправил их на барже по реке в город. в момент отпр??вления содержания воды в арбузах равнялось 99% за время плавания арбузы усохли и содержание воды в них уменьшилось на 1%. чему равна масса ар...

Математика
Фермер собрал 10тыс кг арбузов и отправил их на барже по реке в город. в момент отпр??вления содержания воды в арбузах равнялось 99% за время плавания арбузы усохли и содержание воды в них уменьшилось на 1%. чему равна масса арбузов в кг , прибывших в город
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: --------9800 киллограмм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Стоят четыре столба, на столбах большая бочка, по бокам два лопуха, по концам веревки. Загадка про животных-4 буквы
Ответить
Русский язык
Подбирая однокоренные слова,измените с помощью приставки пре- значение данных су??ествительных
Ответить
Математика
8820:28, 2520:35 деление с обьяснением
Ответить
Математика
6,89-одна шестая=сколько будет
Ответить
Обществознание
Эссе на тему "цена это то, что вы платите, ценность - это то, что вы получаете"
Ответить