Подбирая однокоренные слова, измените с помощью приставки пре- значение данных существительных. Увеличение,повышение, насыщение,одоление,поклонение,воззрение,отвращение, отображение, отступник.
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Подбирая однокоренные слова, измените с помощью приставки пре- значение данных существительных. Увеличение,повышение, насыщение,одоление,поклонение,воззрение,отвращение, отображение, отступник.
Ответ(ы) на вопрос:
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Преувеличение, превышение, пресыщение, преодоление, преклонение, презрение, превращение, преображение, преступник
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