Впеши в словосочетания нужное слово.tall или high
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Впеши в словосочетания нужное слово.tall или high
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Нужно написать High ....
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