Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно
Литература
Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесно - чудеса прекрасно - прекрасен ужасно - ужасен напрасно - напрасен Надеюсь помогла
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