1. Выберите правильный ответ. а) В годы Великой Отечественной войны высшим органо?? государственной власти в СССР был: 1) Верховный Совет 2) Совет народных комиссаров 3) Центральный комитет ВКП (б) 4) Государственный Комит...

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1. Выберите правильный ответ. а) В годы Великой Отечественной войны высшим органо?? государственной власти в СССР был: 1) Верховный Совет 2) Совет народных комиссаров 3) Центральный комитет ВКП (б) 4) Государственный Комитет Обороны б) К коренному перелому в Великой Отечествен­ной войне относится битва за: 1) Прибалтику 3) Сталинград 2) Москву 4) Берлин в) Верховным Главнокомандующим в годы Вели­кой Отечественной войны был: 1) Г. К. Жуков 3) К. Е. Ворошилов 2) В. М. Молотов 4) И. В. Сталин г) Крупнейшее танковое сражение Второй миро­вой войны произошло: 1) под Москвой 2) в боях за Смоленск 3) в ходе Курской битвы 4) в ходе Сталинградской битвы д) Причина победы советских войск над японской армией в 1945 г.: 1) военно-техническое превосходство Красной Армии 2) полная деморализация японских войск и их неспособность сражаться 3) использование советскими войсками ядерно­го оружия 4) отсутствие боевого опыта у японской армии 2. Выберите из предложенных утверждений правиль­ные. Выпишите их номера. 1. В мае 1939 г. между СССР и Германией был под­писан договор о ненападении сроком на 10 лет. 2. В ноябре 1939 г. СССР начал военные действия против Финляндии. 3. После поражения Польши в сентябре 1939 г. в Брестесостоялся совместный парад советских и германских войск. 4. Всеобщая воинская повинность была введена в СССР в 1939 г. 5. План «Барбаросса» предусматривал проведение в 1942 г. молниеносной войны против СССР. 6. Начальником Генштаба РККА к моменту на­падения Германии на СССР был К. Е. Вороши­лов. 7. Ленд-лиз — это продажа Соединенными Штата­ми вооружения и снаряжения своим союзникам в период Второй мировой войны. 8. Приостановка немецкого наступления на Моск­ву летом 1941 г. была связана с героическим сопротивлением Красной Армии под Ленин­градом. 9. К известным военачальникам в годы Великой Отечественной войны относится И. С. Конев. 10. Потери Красной Армии при штурме Берлина со­ставили 360 тысяч человек. 3. По какому принципу образованы ряды? а) Тегеран, Ялта, Потсдам б) С. В. Илюшин, С. А. Лавочкин, В. М. Петляков 4. Что является лишним в ряду? а) Страны-участницы антигитлеровской коалиции: 1) США 3) Швейцария 2) Франция 4) Великобритания б) Территории, присоединенные к СССР в 1939— 1940 гг.: 1) Литва 2) Латвия 3) Бессарабия 4) Монголия 5. Расположите события в хронологической после­довательности: а) падение Севастополя б) окружение советских войск под Харьковом в) начало контрнаступления советских войск под Москвой г) освобождение советскими войсками Киева д) окружение немецких войск под Сталинградом 6. Отметьте решения Крымской конференции: а) раздел Германии на два самостоятельных госу­дарства б) определение новой польско-германской границы в) подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии г) перестройка политической жизни Германии на демократических началах д) передача СССР всей Восточной Пруссии е) разделение Франции на зоны оккупации 7. Установите правильное соответствие: 1) Сталинградская битва а) август—сентябрь 1943 г. 2) Берлинская операция б) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 3) Битва за Москву в) январь—февраль 1945 г. 4) Битва за Днепр г) июль 1942 г. — февраль 1943 г. д) апрель—май 1945 г.

Автор: Гость