1 кг яблока стоит 10,75 грн.1 кг груш дороже 1 кг яблок на 4,25 грн.1 кг слив на 2,53 грн деше??ле 1 кг груш.Сколько заплатили за 2 кг яблок,4 кг груш и 5 кг слив
Математика
1 кг яблока стоит 10,75 грн.1 кг груш дороже 1 кг яблок на 4,25 грн.1 кг слив на 2,53 грн деше??ле 1 кг груш.Сколько заплатили за 2 кг яблок,4 кг груш и 5 кг слив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10,75 +4,25 = 25,0 (гран) - 1 кг груш 2) 25,0 - 2,5 = 12,50 (гран) - 1 кг слив 3) 10,75 ×2 =21,50 ( гран ) -2 кг яблок 4) 25,0 × 4 = 100 (гран ) - 4 кг груш 5) 12,50 × 5 = 62,50 (гран) - 5 кг слив
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