1 кг яблока стоит 10,75 грн.1 кг груш дороже 1 кг яблок на 4,25 грн.1 кг слив на 2,53 грн деше??ле 1 кг груш.Сколько заплатили за 2 кг яблок,4 кг груш и 5 кг слив

Математика

1 кг яблока стоит 10,75 грн.1 кг груш дороже 1 кг яблок на 4,25 грн.1 кг слив на 2,53 грн деше??ле 1 кг груш.Сколько заплатили за 2 кг яблок,4 кг груш и 5 кг слив

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