На концах рычага действуют силы 25Н и 150Н . расстояние от точки опоры до большей сил?? 3 см . определите длину рычага , если под действием этих сил он находился в ровновесии .

Физика

На концах рычага действуют силы 25Н и 150Н . расстояние от точки опоры до большей сил?? 3 см . определите длину рычага , если под действием этих сил он находился в ровновесии .

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