На концах рычага действуют силы 25Н и 150Н . расстояние от точки опоры до большей сил?? 3 см . определите длину рычага , если под действием этих сил он находился в ровновесии .
Физика
На концах рычага действуют силы 25Н и 150Н . расстояние от точки опоры до большей сил?? 3 см . определите длину рычага , если под действием этих сил он находился в ровновесии .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F2×l2=f1×l1 l2=f1×l1÷f2=150×0.03/25=0.18 м длина рычага l1+l2=0.03+0.18=0.21м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Двое рабочих работали вместе 190000 и один рабочий работал две недели другой 8 недель сколько денег заработал каждый если в день они получают одина...
Русский язык