С.86√178 сделайте если сможете!

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С.86√178 сделайте если сможете!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный шарф очень идёт к твоей сумке. красная помада мне к лицу . спелый фрукт лежал на столе. спелая клубника была очень вкусная. сегодня очень холодный ветер
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