Как выглядят взрослые камбалы?
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Как выглядят взрослые камбалы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все взрослые камбалы, как правило, живут на дне, лёжа неподвижно на одной стороне своего сильно сжатого с боков тела. Поэтому одна сторона у нихпревратилась в верхнюю. И на неё переместились оба глаза. Тогда как другая, нижняя, сторона у этих рыб стала слепой. Таким образом, они лежат на дне и плавают на боку.
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