Как выглядят взрослые камбалы?

Гость: Гость:

Все взрослые камбалы, как правило, живут на дне, лёжа неподвижно на одной стороне своего сильно сжатого с боков тела. Поэтому одна сторона у нихпревратилась в верхнюю. И на неё переместились оба глаза. Тогда как другая, нижняя, сторона у этих рыб стала слепой. Таким образом, они лежат на дне и плавают на боку.