Блок 3, срочно, помогите!!

Английский язык
Блок 3, срочно, помогите!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ничего не видно..Блин очень плохо.
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