ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Для вещества (ФОТ?? ВО ВЛОЖЕНИИ) составьте изомеры: а) углеродного скелета; б) положения кратной связи; в) межклассовый. Назовите их.

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Для вещества (ФОТ?? ВО ВЛОЖЕНИИ) составьте изомеры: а) углеродного скелета; б) положения кратной связи; в) межклассовый. Назовите их.
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Структурные формулы см. во вложении --------------------------
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