Не понимаю! спасите! помогите! решите с объяснением 1092

Гость: Гость:

Нужно, для каждого участника, разделить количество набранных им очков. на количество проведенных им игр... и выбрать трех человек с наибольшим результатом 1) 0,66 2) 0,625 3) 0,75 4) 0,875 5) 0,6 6) 0,896 Наилучшие показатели у 6), 4) и 3)