Не понимаю! спасите! помогите! решите с объяснением 1092
Математика
Не понимаю! спасите! помогите! решите с объяснением 1092
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно, для каждого участника, разделить количество набранных им очков. на количество проведенных им игр... и выбрать трех человек с наибольшим результатом 1) 0,66 2) 0,625 3) 0,75 4) 0,875 5) 0,6 6) 0,896 Наилучшие показатели у 6), 4) и 3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Периметр треугольника АВС равен 85 см. Сторона АВ меньше стороны ВС на 15 см, а сторо??а АС больше стороны АВ на 22 см. Найдите длину стороны bc
Английский язык
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Для вещества (ФОТ?? ВО ВЛОЖЕНИИ) составьте изомеры: а) углеродного скелет...