Помогите решить пожалуйста номер 32!!!
Информатика
Помогите решить пожалуйста номер 32!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши сам задачу , ато не вилхднро
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