Автобус ехал 2 часа со скоростью С км ч и 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус

Математика
Автобус ехал 2 часа со скоростью С км ч и 3 ч со скоростью d км ч какое расстояние проехал автобус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=U*T S- расстояние U-скорость T-время 2c+3d
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