Напиши краткую характеристики зоны арктических пустынь(очень нужно!)

Биология
Напиши краткую характеристики зоны арктических пустынь(очень нужно!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растительный мир не богатый в основном лишайники. иногда видны кустарники маков, травы. из-за холода претятствуют образованию почв. водятся белые медведи, песцы и лемминги. низкая температура
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