Выписать 5 пословиц с краткими и полными прилагательными

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Выписать 5 пословиц с краткими и полными прилагательными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.  Одёжа хороша новая, а друг — старый.  Не будь сыт кусом, а будь сыт другом. Не дорога гостьба, дорога дружба.
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