Помогите решить хотя бы одно уравнение методом разложения на множители. Заранее спасибо!
Математика
Помогите решить хотя бы одно уравнение методом разложения на множители. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Sinx * (x²-4)-1*(x²-4)=0 (x²-4)(2Sinx-1)=0 x1=2; x2=-2 x3=30° (очень некорректно обозначать неизвестные величины одинаковыми буквами, когда они имеют разные единицы величены). 2) √x(x²-3x-18)=0; x≥0 x1=0; x²-3x-18=0 D=81 x2=(3+9)/2=6; x3=(3-9)/2=-3 3) 2^x * (x+1) - 4(x+1)=0 (x+1)(2^x-4)=0 x1=-1; x2=2
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