Как решить на одной пасеки 56 ульев на другой 48. С первой пасеки собрали на 80 кг больше мёда, чем со второй. Сколько мёда собрали с каждой пасеки, если в каждом улье было одинаковое количество мёда?
Математика
Как решить на одной пасеки 56 ульев на другой 48. С первой пасеки собрали на 80 кг больше мёда, чем со второй. Сколько мёда собрали с каждой пасеки, если в каждом улье было одинаковое количество мёда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56-48=8 (у)-больше ульев. 2)80:8=10 (кг.)-с 1 улья 3)10×56=560 (кг)-с 1 пасеки 4)10×48=480 (кг) -со 2 пасеки.
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