Как решить на одной пасеки 56 ульев на другой 48. С первой пасеки собрали на 80 кг больше мёда, чем со второй. Сколько мёда собрали с каждой пасеки, если в каждом улье было одинаковое количество мёда?

Математика

Как решить на одной пасеки 56 ульев на другой 48. С первой пасеки собрали на 80 кг больше мёда, чем со второй. Сколько мёда собрали с каждой пасеки, если в каждом улье было одинаковое количество мёда?

Автор: Гость