Допиши простые предложения так,чтобы получились сложные.можешь добавлять союзы. Сегодня хорошая погода Сначала я сделаю домашнее задание Скоро начнутся каникулы У меня есть друг
Русский язык
Допиши простые предложения так,чтобы получились сложные.можешь добавлять союзы. Сегодня хорошая погода Сначала я сделаю домашнее задание Скоро начнутся каникулы У меня есть друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня плохая и хорошая погода. Сначала я сделаю домашнее задание потом и я пойду гулять. Скоро у меня начнутся каникулы и я победу в деревню. У меня есть друг и у меня есть подружка.Вроде так)))
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