Пожалуйста помогите сделать морфологический разбор слова чистыми

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Пожалуйста помогите сделать морфологический разбор слова чистыми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чист-корень,ыми-окончание,чист-основа слова
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