Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. (И)ТАК, по??ытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стал...
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. (И)ТАК, по??ытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд решал многое. Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось от- ложить. Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только однажды В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину убрать самовар. (В)ДАЛЕКЕ огни то скрывались , то показывались опять, а потом вдруг исчезли, словно их КТО(ТО) на- крыл платком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо хмурилось также ,как и вчера , море штормило , поэтому прогулку на катере пришлось отложить.
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