Реши уравнения:1)8(х-1,4)=0,56;2)(4,6-х)*19=94,2;3)(51,32+х)*0,12=72;4)17,28/(56-х)=36 Помогите пожалуйста, зар??нее спасибо!

Математика
Реши уравнения:1)8(х-1,4)=0,56;2)(4,6-х)*19=94,2;3)(51,32+х)*0,12=72;4)17,28/(56-х)=36 Помогите пожалуйста, зар??нее спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8(х-1,4)=0,56;    8х-11,2=0,56    8х=0,56+11,2    8х=11,76    х=11,76:8    х=1,47 2)(4,6-х)*19=94,2;   это уравнение не получается 3)(51,32+х)*0,12=72;     6,1584+0,12х=72     0,12х=72-6,1584     0,12х=65,8416     х=65,8416:0,12     х=548,68 4)17,28:(56-х)=36      56-х-17,28:36     56-х=0,48     х=56-0,48     х=55,52     
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