Реши уравнения:1)8(х-1,4)=0,56;2)(4,6-х)*19=94,2;3)(51,32+х)*0,12=72;4)17,28/(56-х)=36 Помогите пожалуйста, зар??нее спасибо!
Математика
Реши уравнения:1)8(х-1,4)=0,56;2)(4,6-х)*19=94,2;3)(51,32+х)*0,12=72;4)17,28/(56-х)=36 Помогите пожалуйста, зар??нее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8(х-1,4)=0,56; 8х-11,2=0,56 8х=0,56+11,2 8х=11,76 х=11,76:8 х=1,47 2)(4,6-х)*19=94,2; это уравнение не получается 3)(51,32+х)*0,12=72; 6,1584+0,12х=72 0,12х=72-6,1584 0,12х=65,8416 х=65,8416:0,12 х=548,68 4)17,28:(56-х)=36 56-х-17,28:36 56-х=0,48 х=56-0,48 х=55,52
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