Гомологами являются1) этан и этилбензол 2)бензол и толуол 3) 3)циклогексан и толуол 4) метилбензол и метанол
Химия
Гомологами являются1) этан и этилбензол 2)бензол и толуол 3) 3)циклогексан и толуол 4) метилбензол и метанол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гомологами являются 2)бензол и толуол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
1).Надите координаты точек пересичений с осями координат график y=5x+5. 2). Найдите координаты точки перехресткаграфиков функций y=-2x+2 и y...
Литература