Гомологами являются1) этан и этилбензол 2)бензол и толуол 3) 3)циклогексан и толуол 4) метилбензол и метанол

Химия
Гомологами являются1) этан и этилбензол 2)бензол и толуол 3) 3)циклогексан и толуол 4) метилбензол и метанол
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Гость:
гомологами являются 2)бензол и толуол
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