Краткий перессказ сказки "лиса и мужик"
Литература
Краткий перессказ сказки "лиса и мужик"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обманула лиса мужика,а мужик не понял в чем дело и побрел по дорожке домой
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