1).Надите координаты точек пересичений с осями координат график y=5x+5. 2). Найдите координаты точки перехресткаграфиков функций y=-2x+2 и y=x-4.
Алгебра
1).Надите координаты точек пересичений с осями координат график y=5x+5. 2). Найдите координаты точки перехресткаграфиков функций y=-2x+2 и y=x-4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если у=0, то 5х+5=0, х= -1 если х=0, то у=5×0+5, у=5 Ответ: график пересекает оси в точках (-1;0), (0;5) 2) это задание решаешь с помощью системы координат. Ответ: точка пересечения функций (1;-6)
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