Напиши все буквы обозначающие парные глухие согласные звуки
Русский язык
Напиши все буквы обозначающие парные глухие согласные звуки
Ответ(ы) на вопрос:
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[б] — [п] [б’] — [п’] [в] — [ф] [в’] — [ф’] [г] — [к] [г’] — [к’] [д] — [т] [д’] — [т’] [з] — [с] [з’] — [с’] [ж] — [ш]
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