Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том...

Русский язык
Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том, что если ... , то ... . Если же ... , то ... . *Придумай и запиши в тетрадь два таких предложения, в которых эта орфографическая задача решалась бы по разному, но оба решения были бы правильными. *К какой точно высказанной учеником мысли ты добавляла разъяснения? Какой вид рассуждения получился? Подчеркни слова, которыми мальчик соединил части. Попробуй, можно ли обойтись без этих слов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)условия 2)не узнаешь 3)не решишь 4) узнаешь 5) решишь  :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Спортсмен разбегается и прыгает в длину. Время разбега и толчка 4 с. Коэффициент трения подошв о беговую дорожку 0.15. Максимальная высота прыжка р...
Ответить
Математика
Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?
Ответить
Обществознание
Дайте развёрнутое объяснение цитаты "цена - это то, что вы платите, ценность - то, что вы получаете"
Ответить
Химия
Вычислить объем продукта который образовался при горении 64 г серы в избытке кислорода. н/у
Ответить
Химия
Гомологами являются1) этан и этилбензол 2)бензол и толуол 3) 3)циклогексан и толуол 4) метилбензол и метанол
Ответить