Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том...

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Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том, что если ... , то ... . Если же ... , то ... . *Придумай и запиши в тетрадь два таких предложения, в которых эта орфографическая задача решалась бы по разному, но оба решения были бы правильными. *К какой точно высказанной учеником мысли ты добавляла разъяснения? Какой вид рассуждения получился? Подчеркни слова, которыми мальчик соединил части. Попробуй, можно ли обойтись без этих слов.

Автор: Гость