Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том...
Русский язык
Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как решить слово учит?ся)- Эту задачу нельзя решить, пока не узнаешь ... . Дело в том, что если ... , то ... . Если же ... , то ... . *Придумай и запиши в тетрадь два таких предложения, в которых эта орфографическая задача решалась бы по разному, но оба решения были бы правильными. *К какой точно высказанной учеником мысли ты добавляла разъяснения? Какой вид рассуждения получился? Подчеркни слова, которыми мальчик соединил части. Попробуй, можно ли обойтись без этих слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)условия 2)не узнаешь 3)не решишь 4) узнаешь 5) решишь :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Спортсмен разбегается и прыгает в длину. Время разбега и толчка 4 с. Коэффициент трения подошв о беговую дорожку 0.15. Максимальная высота прыжка р...
Математика
Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?
Обществознание
Дайте развёрнутое объяснение цитаты "цена - это то, что вы платите, ценность - то, что вы получаете"
Химия