Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?

Математика

Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?

Автор: Гость