Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?

Математика
Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55-9-15=31 птиц осталось на воде
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