Спортсмен разбегается и прыгает в длину. Время разбега и толчка 4 с. Коэффициент трения подошв о беговую дорожку 0.15. Максимальная высота прыжка равна 0.8 м. Определите длину (в м) прыжка. Силу трения скольжения во время разбе...

Физика
Спортсмен разбегается и прыгает в длину. Время разбега и толчка 4 с. Коэффициент трения подошв о беговую дорожку 0.15. Максимальная высота прыжка равна 0.8 м. Определите длину (в м) прыжка. Силу трения скольжения во время разбега и толчка считать максимальной и действующей непрерывно. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения 10 м/с2. Ответом является целое число, в случае необходимости округлите до целых
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Гость:
Надеюсь помогла... 5.96=6м)))
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