Напишите мини-сочинение (7-8 предл) на тему День Космонавтики.
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Напишите мини-сочинение (7-8 предл) на тему День Космонавтики.
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Сочинение на тему "День Космонавтики:" День космонавтики,праздник который придумали в СССР.День космонавтики — памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос.
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