Напишите мини-сочинение (7-8 предл) на тему День Космонавтики.

Русский язык
Напишите мини-сочинение (7-8 предл) на тему День Космонавтики.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                             Сочинение на тему "День Космонавтики:" День космонавтики,праздник который придумали в СССР.День космонавтики — памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Проспрягать глаголы во французском языке Passé compose entrer, rentrer
Ответить
Русский язык
Напиши все буквы обозначающие парные глухие согласные звуки
Ответить
Русский язык
Устно заверши ход мусли и впиши возможные формы слов. Поставь в них ударение и отм??ть орфограммы. Надо проверить слово: учит?ся (Заполните как...
Ответить
Физика
Спортсмен разбегается и прыгает в длину. Время разбега и толчка 4 с. Коэффициент трения подошв о беговую дорожку 0.15. Максимальная высота прыжка р...
Ответить
Математика
Ребята на озере насчитали 55 водоплавающих птиц. на берег вышли 9 уток и 15 гусей. сколько птиц осталось на воде?
Ответить