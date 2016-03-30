Проект день космонавтики 5 класс

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Астрономии,игры, выставки. Скачать: ￼ den_kosmonavtiki.docx17.36 КБ Предварительный просмотр: План мероприятий, посвященных Дню Космонавтики № Дата проведения Вид и наименование мероприятия Обновить материалы детсадовского уголка по теме «Космос»; Оснастить литературно-художественную выставку «Как человек научился летать»; Приобрести наглядные материалы для изучения детьми темы «Космос» 1 30.03.16 1.04.16 6.04.16 8.04.16 11.04.16 Комплекс бесед с детьми по астрономии. --«Маленькие планетки»; --«Камни, которые упали с неба»; --«Звездные картинки»; --«Галактика»; --«Длинноволосые звезды». 2 В течение недели Заучивание стихотворений о космосе, отгадывание загадок . 3 В течение недели Создание условий и разучивание сюжетно-ролевой игры «Мы космонавты», «Ау, инопланетяне!» 4 Апрель Конкурс сочинений бабушек и дедушек воспитанников детского сада «Я помню первый полет Гагарина в космос» 5 Апрель Открытие выставки художественных работ «Я хочу в космос» 6 5.04.16 Беседа-портрет «Знакомьтесь, Гагарин» 7 Конец 1 недели апреля Фотовыставка: «Знакомьтесь, наши космонавты!» 8 Начало 2 недели апреля Конкурс родительских стенгазет «Притяжение неизвестных планет» 9 7.04.16 «Ау, инопланетяне!» интеллектуально-спортивный праздник 1 11.04.16 Выставка работ: «Мой летательный аппарат» (выполненные макеты космической ракеты детьми с родителями) 1 12.04.16 Тематический блок «Жизнь юного космонавта» Спортивный праздник. Рисунки детей, выполненные в нетрадиционных техниках. Беседы и рассказы взрослого о планетах, орбитальных станциях и первых космонавтах.