Вопросы по Северной Америке: 1) Самое северное гос-во 2) самое южное гос-во 3) самое большое по площади гос-во 4) ближайшее к России гос-во 5) "банановые" страны 6) "сахарница" северной Америки 7) к какому гос-во прин. ...

География
Вопросы по Северной Америке: 1) Самое северное гос-во 2) самое южное гос-во 3) самое большое по площади гос-во 4) ближайшее к России гос-во 5) "банановые" страны 6) "сахарница" северной Америки 7) к какому гос-во прин. остров Гренландия?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Канада 2.Панама 3.Канада 4.США 5.Гондурас, Никарагуа, Гватемала 6.Куба 7.Дания
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