Вопросы по Северной Америке: 1) Самое северное гос-во 2) самое южное гос-во 3) самое большое по площади гос-во 4) ближайшее к России гос-во 5) "банановые" страны 6) "сахарница" северной Америки 7) к какому гос-во прин. ...

География

Вопросы по Северной Америке: 1) Самое северное гос-во 2) самое южное гос-во 3) самое большое по площади гос-во 4) ближайшее к России гос-во 5) "банановые" страны 6) "сахарница" северной Америки 7) к какому гос-во прин. остров Гренландия?

Автор: Гость