В чем сила книги А.Грина "Алые паруса" Или из этой книги я узнала одну истину
Литература
В чем сила книги А.Грина "Алые паруса" Или из этой книги я узнала одну истину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда нужно верить в свою мечту, даже если вокруг все смеются над тобой. только ты хозяин своей судьбы и никто не может повлиять на нее. Верь в себя и все получиться. Ассоль верила и стала счастливой.
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