Запишите два предложения со словами размышлять, шептать, восклицать, понимать, ле??етать.
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Запишите два предложения со словами размышлять, шептать, восклицать, понимать, ле??етать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я размышляю о жизни . Шептать на ухо он не любил . Она воскликнула "отойди!". Я понимал все с трудом . Он любил Лепетать .
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