Очень срочно пожалуйста решите 3.4x+5.7x-0.5=8.6
Математика
Очень срочно пожалуйста решите 3.4x+5.7x-0.5=8.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4х+5,7х-0,5=8,6 9,1х=8,6+0,5 9,1х=9,1 х=1
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