Укажите число удовлетворяющее системе неравенств 3-хlt;5 4x-2lt;8 1) 3 2) -5 3) 0 4) -2

Алгебра
Укажите число удовлетворяющее системе неравенств 3-хlt;5 4x-2lt;8 1) 3 2) -5 3) 0 4) -2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-x<5 4x-2<8 -x<5-3 4x<8+2 -x<2 4x<10 x>-2 x<2.5                     //////////////////////////////////////////////// --------------(-2)------------------------(2.5)----------  ///////////////////////////////////////////////// (-2;2.5) Ответ:0
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