Випишіть дієслова.поставте їх у 3-й особі множини,а потім у 2-й та 3-й особі однини.позначте закінчення
Українська мова
Випишіть дієслова.поставте їх у 3-й особі множини,а потім у 2-й та 3-й особі однини.позначте закінчення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку напиши які саме дієслова! А потім поставлю закінчення, які у 1-й, 2-й та 3-й особі.
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