Объясните особенности склонения фамилий Волоха Дмитрий, Хохленко Владимир, Чапурных Евгений, Щербак Денис.
Русский язык
Объясните особенности склонения фамилий Волоха Дмитрий, Хохленко Владимир, Чапурных Евгений, Щербак Денис.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамилии с окончанием на -о (Хохленко) в русском языке не склоняются! Фамилии застывших форм (Чапурных) по правилам русского языка не склоняются Обязательно склоняются мужские фамилии с окончанием на безударный звук -а(Волоха-Волохи- с Волохой и т.д.) Все прочие мужские фамилии, имеющие основы на согласные и нулевое окончание в именительном падеже (Щербак), склоняются как существительные второго склонения мужского рода, т. е. имеют в творительном падеже окончание -ом, (-ем): Щербаком
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