Какие права здесь нарушаются? Один школьник постоянно дразнил и обзывал однокла??сницу, в конце концов она ударила его по голове Толстым учебником.
Право
Какие права здесь нарушаются? Один школьник постоянно дразнил и обзывал однокла??сницу, в конце концов она ударила его по голове Толстым учебником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конституционные права. P.S начиная со II главы в Конституции РФ нарушаются многие права, связанные с этим случаем.
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