Какие права здесь нарушаются? Один школьник постоянно дразнил и обзывал однокла??сницу, в конце концов она ударила его по голове Толстым учебником.

Право

Какие права здесь нарушаются? Один школьник постоянно дразнил и обзывал однокла??сницу, в конце концов она ударила его по голове Толстым учебником.

Автор: Гость