Решить уравнения 1)6:7=x:0,7 2)11/5,5=16/c 3) 3,8/19=y/3 4) 16/y=9/3,6
Математика
Решить уравнения 1)6:7=x:0,7 2)11/5,5=16/c 3) 3,8/19=y/3 4) 16/y=9/3,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6:7=x:0,7 ; 7х=6*0,7; 7х=4,2; х=4,2:7; х=0,6 2)11/5,5=16/c; с=(5,5*16):11=88:11; х=8 3) 3,8/19=y/3; у=(3,8*3):19; у=11,4:19; у=0,6
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