які ліси є у твоїй місцевості? что можно на это ответить?
Другие предметы
які ліси є у твоїй місцевості? что можно на это ответить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей местности есть Голосеевский лес, Пуща-Водицкий лес и Виноградарский лес.
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