В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС

Математика

В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС

Автор: Гость