В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС
Математика
В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)81-18=63(бат.) 2 печь 2)63+21=84(бат.) 3 печь ответ : 84 бат. выпекается за час 3 печь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов десятую их часть составля??а из 12 часть цемент сколько доставили тон извести и Сколько це...
Русский язык
Что это за предмет если извесно что он алый сахарный зелёный, желтый кислый продолговатый,круглое румяное сладкое.
Математика
1.Выполните деление: a) 100,8 : 80; б) 0,27 : 0,,45; в) 48,042 : 0,06; г) 96 : 0,12 2. Найдите значение выражения: 0,6 : 0,08 - 80 : 32...
Алгебра