В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС

Математика
В ПЕКАРНЕ ПЕРВАЯ ПЕЧЬ ВЫПЕКАЕТ ЗА ЧАС 81 БАТОН ХЛЕБА,ЧТО НА 18БАТОНОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТО??АЯ ПЕЧЬ,А ТРЕТЬЯ НА 21 БАТОН БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВТОРАЯ.СКОЛЬКО БАТОНОВ ХЛЕБА ВЫПЕКАЕТ ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ ЗА ЧАС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)81-18=63(бат.) 2 печь 2)63+21=84(бат.) 3 печь ответ : 84 бат. выпекается за час 3 печь
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