На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов десятую их часть составля??а из 12 часть цемент сколько доставили тон извести и Сколько цемента

Математика
На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов десятую их часть составля??а из 12 часть цемент сколько доставили тон извести и Сколько цемента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтоб высчитать десятую часть надо 3360/10=336т составляет десятая часть. 12ая часть 3360/12=280т 336+280=616т извести и цемента
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