На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов десятую их часть составля??а из 12 часть цемент сколько доставили тон извести и Сколько цемента

Математика

На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов десятую их часть составля??а из 12 часть цемент сколько доставили тон извести и Сколько цемента

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