Билет на спектакль для взрослого стоит 1200 руб., для школьника - половина стоимости взрослого билета, а для дошкольника - четверть стоимости взрослого билета, для пенсионеров - половина стоимости школьника. Сколько должна запл...

Математика

Билет на спектакль для взрослого стоит 1200 руб., для школьника - половина стоимости взрослого билета, а для дошкольника - четверть стоимости взрослого билета, для пенсионеров - половина стоимости школьника. Сколько должна заплатить семья за билеты, включая трёх взрослых, двух песнионеров, одного школьника и двух дошкольников?

Автор: Гость