Билет на спектакль для взрослого стоит 1200 руб., для школьника - половина стоимости взрослого билета, а для дошкольника - четверть стоимости взрослого билета, для пенсионеров - половина стоимости школьника. Сколько должна запл...
Математика
Билет на спектакль для взрослого стоит 1200 руб., для школьника - половина стоимости взрослого билета, а для дошкольника - четверть стоимости взрослого билета, для пенсионеров - половина стоимости школьника. Сколько должна заплатить семья за билеты, включая трёх взрослых, двух песнионеров, одного школьника и двух дошкольников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*3+2*1200:2:2 +1200:2+2*1200:4=3600+600+600+600=5400
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