Как пословицы помогают определить главную мысль произведения

Литература
Как пословицы помогают определить главную мысль произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица помогает определить главную мысль произведения, потому что коротко говорит о главном. В нескольких словах может содержаться глубокий смысл. например: "Лес рубят щепки летят". Если понять пословицу, то получается, что иногда необдуманно брошенное слово переворачивает всю ситуацию с ног на голову. Или делаешь, что-то плохое  сейчас, а тебе это может вернуться в будущем. Получается, что если понять пословицу, то станет понятен и весь смысл произведения. 
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