989*530+396798-800*(314-241) 4563*54-189789-750000:25 100056-102*902+6543*2 расписать по действиям и решить
Математика
989*530+396798-800*(314-241) 4563*54-189789-750000:25 100056-102*902+6543*2 расписать по действиям и решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
989*530+396798-800*(314-241)= 68972 1)314-241=73 2)800*73=58400 3)989*530=524170 4)524170-396798-58400=68972 4563*54-189789-750000:25 = 1)4563*54=246402 2)750000;25=3000 3)246402-189789-3000=53613 100056-102*902+6543*2 =5034 1)102*902=92004 2)6543*2=13086 3)100056-92004-13086=5034
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы