-о, -е, -ё, -и, -ы после ц(5 предложений, желательно из русской литературы)

Гость: Гость:

О, ё после шипящих в корне. 1) Мы видим слово. Например ш_пот. Орфограмма в корне, так? Значит, мы применяем такое правило: мы должны подобрать такое проверочное слово, где наша слышащаяся "о" переходит в е. Проверяем "шептать", е слышим? Слышим. Значит в слове шёпот мы пишем букву Ё. 2) Есть слова исключения, в которых мы не можем подобрать проверочные слова. Например "крыжовник, шорох, шоссе. ________ Ты наверно имел в виду "Правописание И, Ы после ц. 1) Сначала мы должны посмотреть, в какой морфеме находится наша орфограмма. Если она в корне, то м вспоминаем правило "Если орфограмма и, ы после -ц- находится в корне, то мы ВСЕГДА пишем И! " Например: ц_рк. Смотрим, орфограмма в корне, значит пишем И. Цирк. 2) Если орфограмма в суффиксе или в окончании, то мы ВСЕГДА ПИШЕМ Ы. Например: лисиц_н. Смотрим, орфограмма в суффиксе, значит пишем Ы. ЛисицЫн. Или вот: птиц_ы. Орфограмма в окончании, значит пишем Ы. ПтицЫ. 3) Есть слова исключения. Мы в школе учили так: "Цыган на цыпочках к цыпленку подошел и цыкнул ЦЫЦ". Это все слова исключения, их надо запомнить. Мы запоминали с помощью такой скороговорки)))